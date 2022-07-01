"مؤسسة غورباتشوف" تنفي المعلومات حول تدهور الحالة الصحية لرئيس الاتحاد السوفيتي السابق

نفت "مؤسسة غورباتشوف" المعلومات حول التدهور الخطير في الحالة الصحية للرئيس السابق لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل غورباتشوف.

وظهرت في عدد من قنوات "تيليغرام" أنباء عن تدهو الحالة الصحية لغروباتشوف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فلاديمير بولياكوف، ممثل المؤسسة قوله إنه "لا نعلق أبدا على القضايا الصحية لميخائيل سيرغيفيتش. لكن في هذه الحالة، لا يسعني إلا أن أقول إن ما يظهر في هذه القنوات غير صحيح".

واحتفل الرئيس السابق لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بعامه الـ91 في مارس الماضي. ومن المعروف أنه في أكتوبر 2021 وضع في الحجر الصحي في المستشفى بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي