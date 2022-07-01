إعلام: عملاء إيرانيون حاولوا استهداف قنصل إسرائيل السابق في أنقرة

ذكرت وسائل إعلام تركية أن القنصل العام الإسرائيلي السابق في أنقرة كان هدفا رئيسيا لعملاء إيرانيين قبل أن تحبط قوات الأمن التركية عملية استهدافه وتعيده إلى بلده.

وأوضحت تلك الوسائل أن قوات الأمن التركية كانت ترصد العملاء الإيرانيين، منذ بداية دخولهم إلى البلاد، واعتقلتهم أثناء إعدادهم للعملية، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وأضافت أن فريق الاغتيال الإيراني كان مقيما في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه القنصل العام الإسرائيلي السابق مع شريكته.

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ووفقا للصحيفة فقد أحيل 7 إيرانيين إلى القضاء التركي لمحاكمتهم بتهم التخطيط لاستهداف مواطنين إسرائيليين بدعم من جهات استخبارية إيرانية، وأن التحقيقات معهم جرت تحت إجراءات أمنية مشددة، وقالت الصحيفة إن الهدف التالي لفريق الاغتيال الإيراني كان السياح الإسرائيليين في تركيا.

وأشارت "معاريف" إلى أن المتهمين اعتقلوا خلال مداهمة أمنية في إسطنبول، في منتصف حزيران، ووقتها توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشكر للرئيس التركي وقوات الأمن التركية والإسرائيلية.

المصدر: "سبوتنيك"