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بيسكوف يعلق على احتمال إغلاق السفارة في صوفيا

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بيسكوف يعلق على احتمال إغلاق السفارة في صوفيا
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الخارجية الروسية ستنظر في مسألة إمكانية إغلاق السفارة الروسية في بلغاريا، وإذا لزم الأمر سيتم إبلاغ رئيس الدولة بذلك.

وأضاف بيسكوف: "سيتم النظر بالموضوع من جانب الخارجية الروسية، وإذا لزم الأمر سيتم إبلاغ الرئيس".

في وقت سابق، قالت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، إنها ستطرح أمام القيادة الروسية موضوع إغلاق السفارة في صوفيا على خلفية قرار طرد 70 دبلوماسيا روسيا من بلغاريا.

قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف، عن طرد 70 دبلوماسيا روسيا قيل إنهم متورطون في أنشطة "تجسس".

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ووفقا لمزاعم بيتكوف، عمل معظم هؤلاء الدبلوماسيين لصالح الاستخبارات الروسية، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء.

المصدر: نوفوستي

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