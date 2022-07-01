الصين تحث الولايات المتحدة على وقف أي تبادلات رسمية مع تايوان

حث تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، الولايات المتحدة على وقف أي شكل من أشكال التبادل الرسمي والاتصال العسكري مع تايوان.

وقال تان خلال مؤتمر صحفي إن "أي محاولات لاحتواء الصين مع تايوان، أو مساعدة تايوان على مقاومة إعادة التوحيد باستخدام القوة محكوم عليها بالفشل"، مبينا أن "مسألة تايوان دائما ما كانت القضية الجوهرية الأكثر أهمية وحساسية للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأن سوء التعامل مع مسألة تايوان سيكون له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية".

وشدد على أن "الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

المصدر: "شينخوا"