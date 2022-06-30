الشرطة الأمريكية تعتقل 181 متظاهرا من مؤيدي الحرية الإنجابية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن اعتقال 181 شخصا احتجوا وسط واشنطن على إلغاء الضمانات الدستورية لحق المرأة في الإجهاض.

وأغلق المدافعون عن الحرية الإنجابية الشارع في منطقة المحكمة العليا، التي سمحت قبل أسبوع للولايات بأن تنظم بنفسها القضايا المتعلقة بالإجهاض، بما يصل إلى الحظر الشامل لمثل هذه الممارسات.

وكتبت شرطة الكابيتول، المسؤولة عن أمن المحكمة العليا ومبنى الكونغرس، على تويتر: "لقد اعتقلنا 181 شخصا.. لإغلاق تقاطع شارع كونستيتيوشن، شمال شرق، وفيرست ستريت، شمال غرب".

وألغت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل وسمحت للولايات الأمريكية بتنظيم هذه الممارسة بنفسها.

ونصف الولايات الخمسين تخطط لحظر أو تقييد الإجهاض بشكل كبير على أراضيها.

وحتى الآن، لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وخلال الثلث الثاني من الحمل، إلا من أجل حماية حياة الأم.

المصدر: نوفوستي