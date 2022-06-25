الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع من نوافذ الكابيتول لتفريق المحتجين

أطلقت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع من نوافذ مبنى الكابيتول في ولاية أريزونا يوم الجمعة لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المبنى احتجاجا على إلغاء حق الإجهاض.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مبنى الكابيتول في مدينة فينيكس منددين ومؤيدين لقرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض.

وجرت المظاهرات في الوقت الذي كان المشرعون فيه يعملون داخل المبنى لاستكمال جلسة 2022.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضباط فتحوا النار عندما بدأ العديد من المتظاهرين بقرع الأبواب الزجاجية للمبنى.

المصدر: AP