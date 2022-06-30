موسكو: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران

أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أنه على الولايات المتحدة أن ترفع عن إيران العقوبات المناقضة لشروط الصفقة النووية المبرمة عام 2015.

وأشار بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إلى أنه من المنطقي أن تهيئ تحركات الولايات المتحدة نحو تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ظروفا لتنفيذ إيران لالتزاماتها التي علقت تنفيذها.

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وتابع الدبلوماسي: "مع الأسف نشير إلى أن تقرير الأمين العام لم يتضمن هذا الرابط الواضح، وذلك ليس للمرة الأولى".

وانتقد بوليانسكي التقرير الأممي لعدم التفريق بين رفع العقوبات منح الإعفاءات منها، مؤكدا أنه "في سياق العودة إلى الاتفاق لا يدور الحديث عن الإعفاءات، بل عن الرفع الكامل والدائم للإجراءات التمييزية غير الشرعية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

المصدر: نوفوستي