 
مباشر

واشنطن تعبر عن "خيبة أملها" بشأن المفاوضات مع إيران

أخبار العالم

واشنطن تعبر عن
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbv0

أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة مع إيران منذ الثلاثاء في الدوحة بشأن العودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم".

إقرأ المزيد
المبعوث الأوروبي: المحادثات النووية الإيرانية في الدوحة انتهت دون أن تحرز التقدم المأمول
المبعوث الأوروبي: المحادثات النووية الإيرانية في الدوحة انتهت دون أن تحرز التقدم المأمول

وكان المبعوث الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات في الدوحة "لم تحرز بعد التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق".

بدوره اتهم مسؤول أمريكي في حديث لموقع "أكسيوس" الجانب الإيراني بأنه "أثار قضايا قديمة تمت تسويتها منذ شهور"، و"قضايا جديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي".

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا