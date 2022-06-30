واشنطن تعبر عن "خيبة أملها" بشأن المفاوضات مع إيران

أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات غير المباشرة مع إيران منذ الثلاثاء في الدوحة بشأن العودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" و"نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم".

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وكان المبعوث الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات في الدوحة "لم تحرز بعد التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق".

بدوره اتهم مسؤول أمريكي في حديث لموقع "أكسيوس" الجانب الإيراني بأنه "أثار قضايا قديمة تمت تسويتها منذ شهور"، و"قضايا جديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي".

المصدر: فرانس برس