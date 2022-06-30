تركيا تعلن تحييد 10 من مقاتلي "العمال الكردستاني" في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 مقاتلين من "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا "إرهابيا" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة أن ذلك جاء ضمن منطقة عمليات "المخلب - القفل"، حسب التسمية التي تعتمدها أنقرة.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة في بيان أن "الجيش التركي عازم على استئصال الإرهاب من جذوره".

وكانت تركيا أطلقت تلك العملية منذ 18 أبريل الماضي، ضد مواقع تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية