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تركيا تعلن تحييد 10 من مقاتلي "العمال الكردستاني" في العراق

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تركيا تعلن تحييد 10 من مقاتلي
Globallookpress Martin Siepmann/imageBROKER.com
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 مقاتلين من "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا "إرهابيا" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة أن ذلك جاء ضمن منطقة عمليات "المخلب - القفل"، حسب التسمية التي تعتمدها أنقرة.

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وأضافت الوزارة في بيان أن "الجيش التركي عازم على استئصال الإرهاب من جذوره".

وكانت تركيا أطلقت تلك العملية منذ 18 أبريل الماضي، ضد مواقع تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

 

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

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