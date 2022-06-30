أردوغان يواصل إحراج رئيس الوزراء البريطاني - فيديو

أظهر فيديو انتشر على مواقع الأخبار العالمية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقوم بإحراج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة حلف "الناتو" المنعقدة في مدريد.

ويظهر في الفيديو الرئيس التركي أثناء سيره خلف مقعد يجلس عليه جونسون، ليقوم أردوغان بوضع يده على كتف جونسون، والذي قفز متفاجئا من مقعده غير متوقع لهذه الحركة.

وتناول جونسون يد أردوغان مصافحا إياه، فيما قابله الأخير بابتسامة وجلس بعدها في المقعد المخصص له بجانب جونسون.

وسبق ذلك، حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قال: "هذا من سيجلب لنا العار"، مشيرا بإصبعه إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتغيرت ملامح رئيس الوزراء البريطاني وظهر عليه الارتباك لوهلة، وتدخل بايدن واضعا يده على جونسون لتهدئة الموقف.

وقال الرئيس الأمريكي وهو يضحك "نعم، هذه مزحة، مزحة، اهدأ يا بوريس".

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات