بريدنيستروفيه تتابع تصريحات كيشيناو بمزيد من القلق

صرح وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) غير المعترف بها، فيتالي إغناتيف، بأن تصريحات كيشيناو حول تعزيز الجيش هي أمر "في غاية الخطورة".

جاء ذلك في حديث له على قناة "روسيا 24"، حيث قال إغناتيف: "نحن قلقون للغاية بشأن هذه التصريحات، حيث أدلى برلماننا بتصريحات تفيد بأن عسكرة مولدوفا، التي لا يهددها أحد، بما في ذلك بريدنيستروفيه، خطيرة للغاية".

كذلك تابع إغناتيف أن "قيادة مولدوفا تعلن بحماس أنه من الضروري عسكرة الجيش وتحديثه على حد تعبيرهم، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: ضد من؟ ضد رومانيا، التي لديهم معها بالفعل دوريات حدودية مشتركة؟ هناك أساس تشريعي لوجود وحدات الشرطة العسكرية من أي دولة على أراضي مولدوفا، بمعنى أن مولدوفا تفتح أبوابها لحلف (الناتو) على المستوى التشريعي، وذلك يعد تهديدا واضحا لبيردنيستروفيه".

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وكان وزير الدفاع في مولدوفا، فاليري ميجا، قد أعلن هذا الأسبوع أن المساعدة التي وعد بها صندوق الدفاع الأوروبي مولدوفا بمبلغ 40 مليون يورو ستضاعف ميزانية وزارة الدفاع في البلاد. وبحسبه، فإن برنامج تحديث الجيش، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2018، ينص على زيادة مستوى التنقل والقوى النارية والحماية، حيث يتم تحديث الجيش المولدوفي أيضا في إطار برنامج حلف "الناتو" للشراكة من أجل السلام ومبادرة بناء القدرات الدفاعية DCBI. وقد انتهت المرحلة الأولى من برنامج التعاون بالموافقة على استراتيجية الدفاع الوطني لمولدوفا والاستراتيجية العسكرية، أما المرحلة الثانية فتتضمن تقديم المساعدة، بما في ذلك من الصندوق الائتماني الخاص للتحالف.

وقال إغناتيف إن تيراسبول مستعدة لإجراء حوار بناء مع كييف وتشيسيناو، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداده لتوجيه "ضربة انتقامية" ردا على "المخاطر" من بريدنيستروفيه، حيث توجد وحدة محدودة من الجيش الروسي.

وفي سياق البيان الأخير الذي أدلى به زيلينسكي يوم أمس الأربعاء، 29 يونيو، أدلى المجلس الأعلى لبريدنيستروفيه، أعلى هيئة تمثيلية للسلطة في البلاد، ببيان خاص منفصل حول استعداد بريدنيستروفيه للحوار البناء مع كل من مولدوفا وأوكرانيا.

المصدر: تاس