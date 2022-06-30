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لوغانسك: نحو 800 شخص ما زالوا في منطقة مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك

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لوغانسك: نحو 800 شخص ما زالوا في منطقة مصنع
Sputnik
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أفاد رومان فيدميدينكو النائب الأول لوزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية بأن ما بين 600 إلى 800 شخص، بمن فيهم مدنيون، لا يزالون في منطقة مصنع "أزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك.

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وقال فيدميدينكو للصحفيين في منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي: "أرض مصنع أزوت، تختلف البيانات، لكني أعتقد أنه لم يتبق أكثر من ألف شخص بين 600-800. لكن قواتنا تعمل في هذا الاتجاه، ويتم إجلاء الناس. هناك أيضا سكان مدنيون أخذهم هؤلاء الفاشيون واحتجزوهم كرهائن".

وأكد المسؤول في جمهورية لوغانسك الشعبية أن "العمل جار لإطلاق سراح هؤلاء الناس. هناك أطفال، وهناك نساء وكبار في السن. وسيتم تقديم المساعدة النفسية والطبية المتخصصة للجميع".

المصدر: نوفوستي

 

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