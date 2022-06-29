وزيرة الخارجية النرويجية تقول إن بلادها لا تنتهك معاهدة سفالبارد بمنع مرور البضائع الروسية
Sputnik michael voskresinsky
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قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفلدت إن البلاد لا تحاول عن قصد منع روسيا من نقل البضائع إلى الجزيرة، وهذا القرار تمليه عقوبات الغرب المناهضة لروسيا.
واعتبرت الوزيرة أن تصرفات "النرويج لا تنتهك معاهدة سفالبارد".
وفي 28 يونيو، رفضت النرويج طلب روسيا بمرور البضائع للمستوطنات الروسية في أرخبيل سفالبارد عبر نقطة التفتيش الوحيدة على الحدود الروسية النرويجية "ستورسكوغ".
وأشار القنصل العام الروسي في سفالبارد سيرغي غوشين، في تعليقه على رفض النرويج السماح بمرور البضائع إلى المستوطنات الروسية، إلى أن السلطات النرويجية لم تفكر في جميع عواقب هذه الخطوة.
المصدر: تاس