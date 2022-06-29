طهران: باقري كني ومورا سيبقيان على اتصال

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا، علي باقري كني، المنسق الأوروبي لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إنريكي مورا، سيكونان على اتصال.

وفي تصريح عقب انتهاء مباحثات قطر حول النووي بلا نتائج، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الخارجية ناصر كنعاني: "استكمالا لمسار مفاوضات رفع العقوبات، أجرينا محادثات مكثفة في الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء بوساطة إنريكي مورا"، مبينا أنه "تم تقديم وجهات نظر إيران ومقترحاتها العملية بشأن القضايا المتبقية وعرض الجانب الآخر ملاحظاته".

وأوضح أنه "بالنسبة لاستمرار المسار والمرحلة التالية من المحادثات، سيظل باقري ومورا على اتصال حسب المعتاد".

المصدر: RT