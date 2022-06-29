بكين تتهم مجموعة السبع بزرع الانقسام وخلق الخصومات

اتهمت بكين دول مجموعة السبع بـ"زرع الانقسام" بعد أن إدانتها ما اعتبرته نقصا في الشفافية من جانب بكين في ممارساتها التجارية.

وأعرب قادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا) الثلاثاء، عن قلقهم حيال حقوق الإنسان في الصين، ونددوا بالممارسات التجارية "غير الشفافة والمشوهة للسوق" من جانب بكين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين: "بينما يحارب المجتمع الدولي الوباء ويسعى جاهدا لإنعاش الاقتصاد، فإن مجموعة الدول السبع ليس فقط لا تلتزم بالوحدة والتعاون، انما على العكس تسعى الى زرع الانقسام وخلق خصومات بدون أي حس بالمسؤولية أو مبدأ أخلاقي".