بايدن: واشنطن وسيئول وطوكيو تضغط من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

حددت واشنطن وسيئول وطوكيو لنفسها أهدافا مشتركة في شكل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل وجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حرة ومفتوحة.

وقال رئيس الأركان الأمريكي جو بايدن، متحدثًا يوم الأربعاء في اجتماع ثلاثي، حضره رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "إن تعاوننا الثلاثي، في رأيي، هو المفتاح لتحقيق هدفنا المشترك، بما في ذلك نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية، وكذلك ضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف بايدن: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء (التطوير) التصعيدي المستمر لكوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وتجاربها، فضلا عن إجراء محتمل لتجربة نووية".

وعقدت مباحثات بايدن مع قادة كوريا الجنوبية واليابان في إطار قمة الناتو في العاصمة الإسبانية.

المصدر: تاس