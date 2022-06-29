سائح فرنسي مدان في إيران يخسر استئنافا ضد حكم بالسجن 8 سنوات

أيدت محكمة استئناف إيرانية حكما بالسجن لمدة 8 سنوات ضد سائح فرنسي لالتقاطه صورا في منطقة محظورة، ولطرحه أسئلة حول فرض الحجاب الإسلامي على النساء في البلاد.

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أعلن عن ذلك محامي ينجامين بريير، البالغ من العمر 36 هاما، والذي كان احتجز في مايو من عام 2020، وصدر حكم ضده في يناير.

وكان بريير قد أضرب عن الطعام في 25 ديسمبر احتجاجا على ما قال إنها معاملة سيئة تعرض لها في سجن بمدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وكتب محامي المدان الفرنسي وهو الإيراني، سعيد دهقان، على موقع "تويتر" يقول إن "الحكم بالسجن 8 سنوات و8 أشهر على السائح الفرنسي بنجامين بريير نهائي".

وصرح فيليب فالنت، المحامي المقيم في باريس، وقت صدور الحكم بحق بريير بأن محكمة ثورية إيرانية، قضت بسجنه 8 سنوات بتهمة التجسس، و8 أشهر بتهمة الدعاية المناهضة للحكومة.

وجرى اعتقال بريير لالتقاطه صورا في منطقة صحراوية يحظر بها التصوير، كما طرح أسئلة في مواقع التواصل الاجتماعي حول الحجاب الإسلامي الإلزامي للنساء في إيران.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن جماعات حقوقية تتهم المتشددين في الأجهزة الأمنية الإيرانية باستخدام المعتقلين الأجانب كورقة مساومة مقابل المال أو التأثير في المفاوضات مع الغرب، فيما تنفي إيران ذلك.

المصدر: أ ب