الصين توضح لمجموعة السبع ما المقصود حقا بـ"المجتمع الدولي"

ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان متابعيه على "تويتر" بأن سكان دول مجموعة السبع هم جزء فقط من المجتمع العالمي.

ونشر ليجيان صورة تظهر أن عدد سكان دول "بريكس" يبلغ حوالي 3.2 مليار شخص، في حين أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في دول مجموعة السبع أقل بكثير - 777 مليون فقط.

وأضاف الدبلوماسي: "في المرة القادمة التي تتحدثون فيها عن "المجتمع الدولي"، ضعوا في اعتباركم ما هو المقصود حقا".

So next time when they talk about "international society", you know what they mean... pic.twitter.com/3sV23dxLCp — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) June 28, 2022

ومجموعة السبع، هي اتحاد من سبع دول متقدمة اقتصاديا، والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا. وتعقد قمة السبع بقيادة ألمانيا في قلعة إلماو البافارية. وبدأت يوم الأحد وستكتمل يوم الثلاثاء. وحضر القمة زعماء خمس دول هي الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال والأرجنتين.

وبريكس هي كتلة اقتصادية تأسست في عام 2006. وتضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وأصبح معروفا، يوم الاثنين، أن إيران تقدمت بطلب لعضوية بريكس، وأعلنت الأرجنتين بدورها عن نيتها الانضمام إلى الاتحاد.

المصدر: نوفوستي