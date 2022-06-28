القائم بالأعمال الروسي في ليتوانيا: المفوضية الأوروبية لا ترغب في حل قضية الترانزيت إلى كالينينغراد

صرح القائم الروسي في ليتوانيا سيرغي ريابوكون بأن المفوضية الأوروبية لا ترغب في حل قضية ترانزيت الحمولات إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية عبر ليتوانيا.

وقال ريابوكون في حديث لقناة "روسيا 24"، إن "المفوضية الأوروبية تتصرف الآن كأنها لا ترغب في تسوية هذه القضية".

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وأضاف أن القيادة الليتوانية تتصرف كأن "كل شيء مسموح لها"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي والزملاء وراء المحيط ربما يحتاجون إلى مثل هؤلاء اللاعبين، الذين يعارضون كل شيء دائما، وهم اختاروا ليتوانيا لأداء هذا الدور".

وأكد أن المفوضية الأوروبية "لم تبد أي رد فعل على خطوات ليتوانيا غير المقبولة للحد من ترانزيت الحمولات إلى كالينينغراد".

المصدر: تاس