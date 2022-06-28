نائبة ممثل روسيا الأممي: مجلس الأمن الدولي تحول إلى "منصة لخطابات الغرب المزيفة"

قالت آنا يفستيغنييفا، نائبة ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي، تحول إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف للغرب.

وقالت يفستيغنييفا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وفقا لبعض الروايات، على سبيل المثال، في أوكرانيا.. لقد وصل الأمر إلى حد السخافة. لقد تحول مجلس الأمن إلى منبر للتعبير عن الخطاب الدعائي المزيف من الدول الغربية. علاوة على ذلك، فإن رأي الغرب يعرض بشكل مسبق وكأنه الوحيد الصائب"،

وحذرت الدبلوماسية من أن هذا النهج المدمر يؤدي بشكل متزايد إلى انقسام أعضاء مجلس الأمن.

المصدر: نوفوستي