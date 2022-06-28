بينيت: أي شخص يحاول شن هجوم إلكتروني على إسرائيل "سيدفع الثمن"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت من أن أي شخص يحاول شن هجوم إلكتروني على إسرائيل "سيدفع الثمن"، وذلك بعد يوم من تعرض شركة إيرانية لهجوم إلكتروني.

وقال بينيت في مؤتمر أسبوع الإنترنت في تل أبيب، إن "النهج الذي نتبعه مع أعدائنا، وخاصة إيران، أننا لا نتجول ونحدث الفوضى في طهران. لم تكن هذه سياستنا أبدا"، مبينا أن "سياستنا هي، إذا عبثت مع إسرائيل، فسوف تدفع الثمن".

وأضاف: "تماما مثل الردع النووي، سيكون هناك ردع إلكتروني.. إذا هاجمنا أي شخص على الإنترنت، فسنقوم بالرد".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"