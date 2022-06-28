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مسؤول قرغيزي رفيع عن الولايات المتحدة: هذا البلد يلقي علينا محاضرات حول كيفية حماية الأطفال؟!

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مسؤول قرغيزي رفيع عن الولايات المتحدة: هذا البلد يلقي علينا محاضرات حول كيفية حماية الأطفال؟!
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رفض نائب رئيس الوزراء القرغيزي بشدة الانتقادات الأمريكية لبلادة بشأن أوضاع الأطفال، مشددا على أن الدولة التي يتم فيها إطلاق النار على الطلاب كل أسبوع لا يحق لها تعليم بلاده.  

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وقال إديل بيسالوف في اجتماع مع ممثلي المنظمات الدولية: "نحن بلد متحضر، هنا لا نتحدث عن تقديم تقارير لشخص ما أو محاولة أن نكون مثل شخص معين. بالتأكيد لا. خاصة إذا كنت تعتقد أنه لا توجد حوادث في مكان ما. تذهب إلى بلد واحد، كم عدد الأشخاص الذين يتم إطلاق النار عليهم كل أسبوع في المدرسة؟ ماذا إذن؟ هذا البلد سيعلمنا كيف نحمي الأطفال؟ البلد الذي يتم فيه إطلاق النار على عشرات الأطفال في رياض الأطفال والمدارس؟ هذا البلد سوف يلقي علينا محاضرات حول كيفية حماية الأطفال؟".

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء القرغيزي إلى أن "المشاكل لا توجد فقط في قرغيزستان ولكن في كل مكان وفي كل بلد".

المصدر: RT

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