الولايات المتحدة.. 3 وفيات في حادث اصطدام قطار ركاب بشاحنة بولاية ميسوري

أسفر خروج قطار كان يقل 243 راكبا، عن مساره بالقرب من مدينة ميندون بولاية ميسوري، عندما كان في طريقه من لوس أنجلوس إلى شيكاغو، إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

وقالت شركة السكك الحديد "أمتراك" إن القطار اصطدم بشاحنة قلابة عند معبر عام بالقرب من مدينة ميندون حوالي الساعة 13:42 (21:42 بتوقيت موسكو).

وقال مسؤولو الشركة في بيان "كان هناك ما يقرب من 243 راكبا على متن القطار، مع تقارير مبكرة عن إصابات.. تقوم السلطات المحلية حاليا بمساعدة العملاء وقمنا بنشر موارد أمتراك للمساعدة".

المصدر: سي إن إن