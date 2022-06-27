جمهورية التشيك تؤيد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان وحكومة البلاد يؤيدان انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وقال رئيس الوزراء التشيكي للصحفيين الاثنين، إنه "خلال اجتماعنا مع السيد الرئيس اليوم بحثنا إلى جانب الأمور الأخرى، مسألة تقديم السويد وفنلندا الطلبين للعضوية في الناتو".

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وأضاف أن "السيد الرئيس وحكومتنا يؤيدان هذه الفكرة بشكل كامل. وهو كلفني بصفتي رئيسا للوفد التشيكي بأن ننقل موافقتنا إلى باقي المشاركين في قمة الناتو بمدريد التي تنطلق غدا".

يذكر أن فنلندا والسويد قدمتا طلبين للحصول على العضوية في حلف الناتو، لكن تركيا طرحت شروطها للموافقة على عضوية البلدين، متهمة اياهما بـ"إيواء الإرهابيين".

المصدر: نوفوستي