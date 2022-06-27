مسؤول أمريكي يكشف موعد استئناف المفاوضات النووية في قطر

توجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي إلى قطر، حيث من المرجح استئناف المحادثات غير المباشرة مع طهران حول سبل إحياء الاتفاق النووي، يوم غد الثلاثاء.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، لموقع "بوليتيكو" إنه من المقرر أن يصل مالي، إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من اليوم الاثنين، مؤكدا "أننا ممتنون لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون نقل الرسائل ويعملون على دفع هذه المفاوضات إلى الأمام".

وقال مسؤول أمريكي مطلع على القضية، إن المحادثات التي من المتوقع أن يتوسط فيها مسؤولون أوروبيون لأن إيران ترفض التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة، من المرجح أن تبدأ يوم الثلاثاء، إلا أنه أفاد بأن "التوقعات منخفضة للغاية".

وكانت معظم المناقشات حول إحياء الصفقة، عقدت في العاصمة النمساوية، فيينا، إلا أنها متوقفة منذ مارس الماضي.

المصدر: "بوليتيكو"