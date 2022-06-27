ممثل الرئيس الروسي للرقمنة: فصل روسيا عن الإنترنت العالمي أمر غير ممكن

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي في مجال الرقمنة، دميتري بيسكوف، أن فصل روسيا عن الإنترنت العالمي عمليا أمر غير ممكن.

وقال في تصريح صحفي: "جهزنا أنفسنا لضمان استمرار وجود الإنترنت في روسيا، حتى لو قاموا بإيقاف تشغيله لدينا"، مضيفا أن "روسيا لا تنوي إيقافه".

وأوضح أنه "في حال تم إيقاف تشغيله من الخارج، فستستمر الحياة: ستعمل الموارد المحلية، وسنكمل بناء الموصلات بشبكة الإنترنت العالمية. ولكن لن يكون لدينا تكرار لما حدث في عام 1991".

في وقت سابق، أشار رئيس وزارة التكنولوجيا الرقمية، مكسوت شداييف، إلى أن روسيا يمكن أن تتلقى الإنترنت من آسيا إذا تم فصلها عن نقاط التبادل الأوروبية، مؤكدا أن المشغل الرئيسي "روس تيليكوم" (Rostelecom)، جاهز لمثل هذا السيناريو.

المصدر: نوفوستي