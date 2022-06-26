العسكريون الروس يتلقون رسائل وبطاقات بريدية من تلاميذ المدارس في روسيا وسوريا (فيديو)

تلقى العسكريون الروس في المنطقة العسكرية الغربية، المشاركون في العملية الخاصة بأوكرانيا، رسائل وبطاقات بريدية تحمل لهم تمنيات من تلاميذ مدارس من سوريا وروسيا.

وأعرب أطفال سوريون يدرسون اللغة الروسية في مدارس دمشق عن دعمهم للعسكريين الروس من خلال بطاقات بريدية، ورسومات وصور.

كذلك أعرب المواطنون الروس والأطفال الذين يعيشون في سوريا عن شكرهم وامتنانهم لروسيا وللجيش الروسي الذي أنقذ حياتهم، بعد أن كانت دمشق معرضة لخطر الاستيلاء عليها من قبل المتشددين في عام 2015.

المصدر: RT