الدوما: "الناتو" يبذل قصارى جهده لمنع إجراء مفاوضات حول أوكرانيا

علق رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قائلا إن الحلف بينما يدعو إلى المفاوضات، يفعل كل شيء كي لا تحدث.

وكتب سلوتسكي على حسابه في "تيليغرام": "الناتو يؤيد المفاوضات، لكنهم يفعلون كل شيء حتى لا تحدث! ينظر نظام كييف إلى الدعم العسكري لأوكرانيا على أنه تساهل. يقتلون المدنيون بأسلحة الغربية ويرتكبون جرائم حرب، وفي بروكسل يقومون بتوزيع أوضاع المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن عقوبات الغرب الجماعية لن تكون قادرة على إضعاف موقف روسيا.

وقال ستولتنبرغ في وقت سابق إن الاحتمال الأكثر ترجيحا أن يتم حل الأزمة الأوكرانية من خلال طاولة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي