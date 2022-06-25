جونسون يؤكد أنه لن يخضع لأي "انتكاسة نفسية" بعد الهزيمة الانتخابية

اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت إنه لن يتعرض لأي "انتكاسة نفسية" على الرغم من الهزيمة الانتخابية التي مني بها حزبه هذا الأسبوع.

وقال جونسون لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي" إنه إذا أراد منتقدوه أن "يتعرض لنوع من الانتكاسة نفسية، أعتقد أن مستمعينا يعرفون أن هذا لن يحدث".

وأضاف "ما يمكن القيام به، وما يجب أن تفعله الحكومة، وما أريد أنا القيام به، هو الاستمرار في تغيير وإصلاح وتحسين أنظمتنا واقتصادنا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد نجا من تصويت على حجب الثقة، لكن ما أضعفه هو مطالبة أكثر من 40 بالمئة من نوابه باستقالته.

واهتز منصبه مجددا الجمعة بعد خسارته معركتين انتخابيتين على مقعدين رمزيين.

وقالت ديزي كوبر نائبة رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي كان أحد الفائزين في الانتخابات الفرعية، إن تصريحات جونسون أظهرت أنه "لا ينوي تغيير شخصيته".

وتراجعت شعبية جونسون بعد الكشف عن فضيحة إقامته لحفلات في مقره في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب كوفيد وتغريمه من قبل الشرطة مع عشرات من موظفيه.

كما أدى التضخم والإضرابات إلى زيادة الضغط على الرجل البالغ 58 عاما، والذي قال ل"بي بي سي" إنه يتعين عليه "بكل تواضع وصدق" قبول الانتقادات.

وما زاد الطين بلة بالنسبة لجونسون ما نشرته صحيفة "تايمز" السبت عن تخطيطه لبناء منزل على شجرة لإبنه بكلفة باهظة.

المصدر: أ ف ب