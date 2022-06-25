وسائل إعلام: كييف تعمل على إخراج الأمريكيين الأسرى

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تعمل على إخراج الأمريكيين الأسرى، ألكسندر دريك البالغ من العمر 39 عاما وأندي هوين البالغ من العمر 27 عاما، الذين ذهبوا للقتال في أوكرانيا.

وقال رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف: "نحن نعمل على حلها. طريقة حل المشكلة ليست بسيطة، لكننا نرى طريقة لحلها. ستكون مرتبطة بدرجة أو بأخرى بتبادل الأسرى. لدينا أسرى تحتاج روسيا لاستعادتهم. لكن هذا لن يحدث في غضون أسبوع أو أسبوعين أيضا. سيستغرق عدة أشهر".

إقرأ المزيد

وأكد النائب الأول لرئيس لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما الروسي دانييل بيسارابوف في وقت سابق أن المرتزقة الغربيين لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب على الجرائم في دونباس بالاختباء وراء جواز السفر الأمريكي، وأن جميع مجرمي الحرب تنتظرهم المحاكمة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متهمون بالتورط في أنشطة المرتزقة، لذلك "فلا تسري ولا يمكن أن تسري عليهم اتفاقية جنيف".

وشدد بيسكوف على أن أفعال الأمريكيين "يجب أن يجري التحقيق فيها ويجب أن يحالوا على المحكمة"، ولم يستبعد في نفس الوقت أن يتم الحكم عليهم بالإعدام.

المصدر: تاس