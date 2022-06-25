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عبد الهيان يهدد برد لإيران على تخريب إسرائيل للبرنامج النووي لبلاده

أخبار العالم

عبد الهيان يهدد برد لإيران على تخريب إسرائيل للبرنامج النووي لبلاده
Gettyimages.ru
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستتصدى للتهديد الإسرائيلي بتخريب البرنامج النووي لإيران.

جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في طهران اليوم السبت. 

وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران "لن تتوانى عن تهديد النظام الصهيوني بما في ذلك أفعاله التخريبية في المناقشات المتعلقة بنشاط إيران النووي السلمي".

وذكرت وكالة تسنيم أن عبداللهيان وبوريل تطرقت للعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى آخر تطورات المفاوضات حول رفع العقوبات عن إيران.

المصدر: وكالة تسنيم

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