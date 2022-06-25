فوتشيتش: روسيا توفر احتياجات صربيا من الغاز بنسبة 62%

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في خطاب موجه إلى السكان أن صربيا وفرت 62% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي بفضل اتفاق مع شركة غازبروم.

وقال فوتشيتش: "بالنسبة للغاز، لدينا أخبار جيدة. قمنا بتمديد ووقعنا اتفاقية مع شركة غازبروم، والتي توفر حوالي 62٪ من احتياجاتنا من الغاز.

وأعلن الرئيس الصربي في وقت سابق أنه خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على القضايا الرئيسية لاتفاقية الغاز.

المصدر: تاس