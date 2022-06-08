الرئيس الصربي: أوروبا ستواجه "سيناريو جهنميا" إن قطعت روسيا الغاز عنها لسبب ما

اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه في حال قطعت روسيا ولسبب ما إمدادات الغاز عن أوروبا وارتفعت أسعار الطاقة الكهربائية، سيواجه الاتحاد الأوروبي "سيناريو جهنميا".

وقال فوتشيتش: "أسوأ سيناريو للجميع هو أن تقطع روسيا لسبب ما إمدادات الغاز إلى أوروبا، لأن شخصا ما لا يدفع بالروبل، أو لا يريد ذلك... في حال نقص الغاز، سيرتفع سعر الكهرباء إلى 320-350 يورو لكل ميغاواط، وهذا جحيم للجميع".

إقرأ المزيد

وأضاف أن وقف إمدادات الغاز من روسيا سيؤدي إلى نقص في الكهرباء ليس فقط في البلقان، ولكن في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار إلى أنه "عندما لا يوجد الغاز، لن تتمكن من إمداد محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز" وشدد على أن هذه قضية مالية في المقام الأول.

يذكر أن روسيا المورد الوحيد للغاز لصربيا، ودخلت المفاوضات بين الجانبين حول عقد جديد للغاز مراحله النهائية بعد مكالمة فوتشيتش الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 مايو.

وأكد الرئيس الصربي أن موسكو وبلغراد تمكنتا من الاتفاق على البنود الأساسية للعقد لمدة ثلاث سنوات، ولم تتم مناقشة التفاصيل مع شركة "غازبروم" الروسية بعد.

المصدر: نوفوستي