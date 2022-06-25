النرويج ترفع مستوى التهديد الإرهابي بعد حادث نادي المثليين في أوسلو

أعلن رئيس شرطة الأمن النرويجية، روجير بيرغ، أن الشرطة اتخذت قرارا لرفع مستوى التهديد الإرهابي إلى شديد بعد حادث إطلاق النار على نادي المثليين في أوسلو.

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وقال بيرغ في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "حادث إطلاق النار الذي وقع في أوسلو ليلة السبت يعني أن خدمة أمن الشرطة النرويجية ترفع مستوى التهديد الإرهابي من العادي إلى شديد.

وأضاف أن المشتبه به كان معروفا لدى هيئات الأمن للبلاد منذ عام 2015، مشيرا إلى أن الخدمة تصنف الحادث على أنه "عمل من أعمال الإرهاب الإسلامي المتطرف".

ووفق المعلومات الأخيرة أسفر حادث إطلاق النار في نادي "London Pub" الليلي للمثليين في أوسلو عن مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين. وأكدت الشرطة فيما بعد أن المشتبه بارتكاب هذه الجريمة مواطن نرويجي من أصول إيرانية.

المصدر: نوفوستي