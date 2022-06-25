تركيا تتمكن من السيطرة الكاملة على حرائق الغابات في مارماريس

أعلن وزير الزراعة التركي وحيد كيريشتشي، أن رجال الإطفاء سيطروا على حريق طبيعي بالقرب من منتجع مارماريس على ساحل بحر إيجة.

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وقال اليوم السبت للصحفيين: "إن الحريق في مارماريس تحت السيطرة بالكامل. ولا تزال أعمال التبريد في أماكن الحرائق مستمرة وستستغرق عدة أيام"، مضيفا أن الحريق لم يؤد إلى وقوع ضحايا.

واندلع الحريق في منطقة مارماريس الثلاثاء الماضي وألحق ضررا بـ 4,5 ألف هكتار من الغابات.

وشارك في عملية الإطفاء مجموعة خاصة تضم 61 طائرة ومروحية بما فيها الأجنبية. وعلى الأرض يشارك 4,6 ألف شخص و1,2 وحدة من المعدات الخاصة.

وأفادت وسائل إعلام تركية، سابقا، باعتقال مواطن بالغ من العمر 34 عاما، بتهمة إحراق الغابة. وقد اعترف المشتبه به بمسؤوليته عنه.

المصدر: تاس