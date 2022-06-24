فاينانشيال تايمز: الغرب لن يفلح في عزل روسيا عن العالم

ذكرت مجلة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية أن الغرب فشل في عزل روسيا عن العالم بأسره، مؤكدة أنه من غير السار أن تخدع واشنطن نفسها بالحديث عن الوحدة العالمية في مواجهة موسكو.

وبحسب كاتب المقال إدوارد لوس فإن "هذا الافتراض خاطئ". وبحسبه، فإن العديد من الدول لم تنضم إلى التحالف الأمريكي ضد روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن لوس قوله: "الغرب ليس العالم كله.. إنه لأمر مدهش أن يتم إيضاح مثل هذه الحقائق البسيطة.. معظم الدول غير الغربية تتوق إلى الحكم الذاتي الاستراتيجي".

بالإضافة إلى ذلك، تشعر دول أخرى في العالم بالانزعاج لأن واشنطن وبروكسل تصفان العملية الروسية الخاصة بأنها تحد وجودي.

وفي حديثه عن العقبات الجيوسياسية التي تحول دون قطع العلاقات مع روسيا، أشار لوس إلى أن الصين والهند تنشئان أنظمة وطرق دفع بديلة لنقل البضائع الروسية من أجل تحييد الإجراءات التقييدية.

وأشار الصحفي إلى أنهم في الوقت نفسه، لا يسمحون بإخراج موسكو من نظام العلاقات الدولية متعدد الأقطاب.

وفي مايو، كتبت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن محاولات سلطات الولايات المتحدة عزل روسيا عن المجتمع الدولي محكوم عليها بالفشل بسبب موقف الدول الأخرى.

وبحسب مجلة "الإيكونوميست" في أبريل، يعيش أكثر من 60% من سكان العالم في دول محايدة وودية لروسيا. كما ذكرت المجلة أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يرفضون طلبات واشنطن بفرض عقوبات على موسكو.

المصدر: نوفوستي