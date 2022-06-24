أردوغان يعلن السيطرة على الحرائق جنوب غرب تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر الصحفي ـ (وكالة الأناضول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت قبل 3 أيام في عدة مناطق بولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز تنسيق الكوارث في قضاء مرمريس التابع لموغلا.

وأوضح أردوغان أن الفرق سيطرت على حرائق غابات في أقضية دالامان وفتحية وكويجيغيز وسيدي كمر.

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وأشار الرئيس التركي إلى عدم وجود خسائر في الأرواح أو فقدان مواطنين جراء الحرائق المستمرة في مرمريس، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وكان وزير الزراعة والغابات وحيد كيريشتشي، أعلن إجلاء 103 أسر و247 فردا من المنازل وأماكن العمل القريبة من الحريق في مرمريس لكيلا يتضرروا.

وتتواصل أعمال الإخماد منذ 21 يونيو الجاري.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية