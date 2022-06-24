أوباما ينتقد قرار إلغاء حق الإجهاض: خاطئ.. ويخضع الحق الشخصي لأهواء السياسة

أدان الرئيس الأسبق باراك أوباما قرار المحكمة العليا الأمريكية التي ألغت "الحق في الإجهاض" منهية بذلك 50 عاما من الحماية الدستورية للإجهاض.

وكتب أوباما سلسلة تغريدات عبر "تويتر" حول القرار الذي وصفه بأنه "خاطئ"، وأنه يشكل اعتداء على الحريات الشخصية.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

وقال أوباما إن القرار لا يلغي سابقة قانونية عمرها 50 عاما في البلاد فحسب، بل إنه أيضا ألغى واحدا من أكثر القرارات الشخصية التي يمكن للأفراد أن يتخذوها، كما أنه أخضع ذلك القرار الشخصي لأهواء السياسيين والأيديولوجيين، الذي يعتدون على الحريات الأساسية لملايين الأميركيين".

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قررت اليوم إلغاء الحق في الإجهاض، وهو حق كان محميا منذ 1973.

المصدر: RT