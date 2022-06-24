الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس"

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة "بريكس".

وقال عبداللهيان عبر "تويتر"، "تتعهد مجموعة دول "بريكس" بإمكاناتها الكبيرة ورؤيتها المبتكرة، بأن تكون محركا فعالا للتنمية والسلام العالميين..سيشرح رئيسي وجهات نظر إيران وقدراتها. في شكل ديناميكية_دبلوماسية نستخدم كل فرصة لتعزيز الأهداف الوطنية".

#بریکس با ظرفیتهای بزرگ و نگاه مبتکرانه، نوید بخش حرکت موثر در مسیر توسعه و صلح جهانی است. جناب دکتر رئیسی با اجابت دعوت ریاست چین برای حضور در اجلاس #بریکس_پلاس، دیدگاهها و ظرفیتهای ایران را تبیین میکنند. در قالب #دیپلماسی_پویا، از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده میکنیم. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) June 24, 2022

وبدأت أمس الخميس، أعمال قمة "بريكس" الـ 14 التي تستمر يومين برئاسة الصين عبر الفيديو. وحضر القمة رؤساء المجموعة - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.

المصدر: RT