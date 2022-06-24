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بوتين: لدى روسيا والأمم المتحدة تفاهم بشأن الحبوب الأوكرانية لكن ينقص الموقف البناء لكييف

الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس"

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يشارك في قمة
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة "بريكس".

وقال عبداللهيان عبر "تويتر"، "تتعهد مجموعة دول "بريكس" بإمكاناتها الكبيرة ورؤيتها المبتكرة، بأن تكون محركا فعالا للتنمية والسلام العالميين..سيشرح رئيسي وجهات نظر إيران وقدراتها. في شكل ديناميكية_دبلوماسية  نستخدم كل فرصة لتعزيز الأهداف الوطنية".

وبدأت أمس الخميس، أعمال قمة "بريكس" الـ 14 التي تستمر يومين برئاسة الصين عبر الفيديو. وحضر القمة رؤساء المجموعة - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.

المصدر: RT

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