استطلاع: الأحزاب الإسرائيلية ستكافح لتشكيل حكومة مستقرة جديدة

أشار استطلاع جديد للرأي، أن الأحزاب الإسرائيلية ستكافح لتشكيل حكومة مستقرة جديدة بعد الانتخابات المقبلة ما لم تظهر الفصائل استعدادها لتغيير ولاءاتها.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "بانيلز بوليتيكس" ونشرته صحيفة "معاريف"، إلى أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن الكتلة التي يقودها الليكود والمكونة من أحزاب يمينية متطرفة ودينية وكتلة من ثمانية أحزاب في ائتلاف نفتالي بينيت ويائير لابيد المنتهية ولايته ستحصل على عدد متساو من المقاعد.

ووجد الاستطلاع أن حزب الليكود الذي يتزعمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو سيحصل على 34 مقعدا، أما حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد سيحصل على 21، "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش 9 مقاعد، حزب بيني غانتس "أزرق وأبيض" 8 مقاعد، يهودية التوراة المتحدة بقيادة موشيه غافني 7 مقاعد، حزب ميراف ميخائيلي 7 مقاعد، حزب "شاس" 7 مقاعد، القائمة المشتركة بقيادة أيمن عودة 6 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان 5 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع ، فإن "يامينا" و"الأمل الجديد"، وحزب منصور عباس، وحزب "ميرتس" بزعامة نيتسان هورويتز ، ستحصل جميعها على 4 مقاعد، وهو الحد الأدنى المطلوب لعبور العتبة الانتخابية.

وفقا لهذا التقدير، ستحصل كل كتلة محددة على 57 تفويضا، بينما تذهب المقاعد الستة المتبقية إلى القائمة المشتركة، التي لا تدعم أيا من الكتلتين. لكن الأحزاب الثمانية التي تشكل الحكومة الحالية لن تظل بالضرورة موحدة بعد تجربتها الانقسامية في الائتلاف.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"