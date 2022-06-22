روسيا تحذر الولايات المتحدة من منع دخول طائرات روسية لإجلاء مواطنين روس

أكدت الخارجية الروسيةأنه إذا منعت واشنطن دخول الطائرات الروسية لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم عن الولايات المتحدة، فإن الرد الروسي سينطلق من مبدأ الرد بالمثل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "الولايات المتحدة لم تسمح بوصول رحلة خاصة للطيران الروسي لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم، حيث أخطرتهم وزارة الخارجية الروسية بضرورة مغادرة الأراضي الأمريكية قبل نهاية يونيو الجاري".

وأضافت: "سلوك التحدي هذا الذي تنتهجه السلطات الأمريكية لن يمر دون رد، وكما حذرنا سابقا، ففي حال منع هبوط الطائرات الروسية سنرد بالمثل، وسنخطر الجانب الأمريكي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

المصدر: "نوفوستي"