 
مباشر

روسيا تحذر الولايات المتحدة من منع دخول طائرات روسية لإجلاء مواطنين روس

أخبار العالم

روسيا تحذر الولايات المتحدة من منع دخول طائرات روسية لإجلاء مواطنين روس
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/taar

أكدت الخارجية الروسيةأنه إذا منعت واشنطن دخول الطائرات الروسية لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم عن الولايات المتحدة، فإن الرد الروسي سينطلق من مبدأ الرد بالمثل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "الولايات المتحدة لم تسمح بوصول رحلة خاصة للطيران الروسي لإجلاء موظفي الهيئات الروسية وذويهم، حيث أخطرتهم وزارة الخارجية الروسية بضرورة مغادرة الأراضي الأمريكية قبل نهاية يونيو الجاري".

وأضافت: "سلوك التحدي هذا الذي تنتهجه السلطات الأمريكية لن يمر دون رد، وكما حذرنا سابقا، ففي حال منع هبوط الطائرات الروسية سنرد بالمثل، وسنخطر الجانب الأمريكي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا