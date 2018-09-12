واشنطن تمنع طائرة مسح روسية من التحليق في أجوائها

رفضت الولايات المتحدة فتح مجالها الجوي أمام الطائرة الروسية الجديدة "TU-214ON" وذلك في انتهاك لمعاهدة السماء المفتوحة، دون أن تقدم أي توضيح.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" عن رئيس المركز الوطني للتقليل من المخاطر النووية، سيرغي ريجكوف، أن الطائرة كان من المقرر أن تجري في إطار السماء المفتوحة عمليات استطلاع خلال الفترة بين 2 و11 سبتمبر الجاري.

وأوضح ريجكوف أن الطائرة الروسية مجهزة بكاميرات رقمية محلية الصنع من نوع "OSDCAM4060"، مؤكدا أنه تم عرض طائرة المسح الجديدة ووقعت بعثات من 22 دولة على بروتوكول يسمح بتحليق الطائرة في أجواء الدول الأعضاء في اتفاقية السماء المفتوحة.

وأضاف أن رئيس البعثة الأمريكية رفض توقيع البروتوكول بعد تلقيه أوامر من واشنطن، دون أن يقدم أي توضيحات.

تم التوقيع على معاهدة السماء المفتوحة (الأجواء المفتوحة) من قبل 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1992. وصدقت روسيا عليها بعد تسع سنوات، في عام 2001. وتمكّن هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها، من التحليق فوق أراضي بعضها البعض لمراقبة النشاطات العسكرية.

ووفقا للوثيقة، لا يمكن لطائرة المراقبة التي تنفذ مهمة التحليق أن تكون مجهزة بأي أسلحة. ويجب أن تخضع الخطوط الملاحية المنتظمة والمعدات المركبة عليها لدراسة استقصائية دولية. وفي الوقت نفسه، يحلق بالضرورة على متن الطائرة التي تقوم بالمراقبة، وفقا لشروط المعاهدة، ممثلو الدولة التي تجري فيها رحلة المراقبة.

المصدر: نوفوستي