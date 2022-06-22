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مفاوضات تركية روسية في موسكو بشأن التنقل الآمن في البحر الأسود

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مفاوضات تركية روسية في موسكو بشأن التنقل الآمن في البحر الأسود
Sputnik
مبنى وزارة الدفاع الروسية في موسكو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ممثلي وزارتي الدفاع الروسية والتركية بحثوا في موسكو مسائل الخروج الآمن للسفن التجارية التركية ونقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: جرت في موسكو في 21 يونيو الجاري مفاوضات بين وفدين لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الوطني التركية. وبحث الجانبان مسائل الخروج الآمن للسفن التجارية التركية ونقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية بالإضافة إلى المواقف من ضمان التنقل الآمن في مياه البحر الأسود".

وأضاف البيان أن الوفدين أشارا إلى أهمية التعاون الثنائي الذي يسمح بضمان الخروج الآمن من ميناء ماريوبول بما في ذلك خروج السفينة الناقلة التركية "آزوف كونكورد".

وتابع أنه تم في الاجتماع التوصل إلى اتفاقية بشأن مواصلة المشاورات الثنائية.

المصدر: نوفوستي

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