البرلمان الأوكراني يدرس حظر أداء أغاني وموسيقى الفنانين الروس

اقترحت نواب برلمان أوكرانيون حظر أداء الأعمال الموسيقية للمواطنين الروس، باستثناء الفنانين الذين تنازلوا عن الجنسية الروسية، والمعارضين للعملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفق موقع البرلمان الأوكراني، ينطبق الحظر على أعمال المطربين والموسيقيين المعاصرين الذين يعتبرون أو كانوا من مواطني روسيا منذ عام 1991. وجاء في نص المشروع: "يحظر على أراضي أوكرانيا أداء <...> تسجيلات صوتية وتسجيلات فيديو ومقاطع فيديو موسيقية اعلانية تتضمن أداء عمل موسيقي غير درامي مع كلمات يؤديها مغن يعد أو كان بعد عام 1991، مواطنا في الدولة التي تعتبرها الهيئة العليا للبرلمان الأوكراني دولة معتدية".

ويقترح معدو مشروع القانون إجراء استثناء لأعمال الفنانين الذين كانوا مواطنين روسيين، لكنهم تنازلوا بعد ذلك عن الجنسية الروسية وحصلوا على جنسية أوكرانيا. بالإضافة لذلك، يقترح السماح بأداء أعمال الفنانين الروس الذين عارضوا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومن المفترض إنشاء قائمة لهؤلاء المطربين والموسيقيين. وللتسجيل فيها، يجب على الفنان الروسي تقديم طلب إلى خدمة الأمن في أوكرانيا بذلك.

المصدر: تاس