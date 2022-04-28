موسكو تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" إلى التحقيق في اتصالات بين مراقبيها في دونباس والجيش الأوكراني

دعت روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التحقيق في اتصالات سرية مزعومة من قبل بعض مراقبي المنظمة في منطقة دونباس والأجهزة العسكرية والاستخباراتية الأوكرانية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، إلى تزايد الأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على ممارسة أنشطة مخالفة للقانون على أيدي بعض موظفي بعثة المراقبة في دونباس التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعربت زاخاروفا عن قلق موسكو البالغ إزاء الاتصالات بين بعض مراقبي البعثة والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لافتة إلى ورود تقارير تؤكد تسليم مراقبي البعثة، بشكل منتظم، إلى الجانب الأوكراني وممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأجنبية معلومات عن أماكن انتشار وحدات وتشكيلات قوات الشرطة الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك و"معطيات أخرى من شأنها إلحاق ضرر بأمن الجمهوريتين ومواطنيهما".

وقالت زاخاروفا إن مراقبي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا للحقائق التي تم اكتشافها، استخدموا في هذه الأنشطة كامرات البعثة المخصصة لمتابعة الوضع عند خطوط التماس، مضيفة: "تؤكد هذه الحقائق أن أفراد بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقادتها تصرفوا بطريقة مسيسة ومنحازة، وكانوا يمارسون ليس أنشطة غير مناسبة فحسب، بل وغير قانونية أدت إلى تفاقم الوضع".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن خطوات بعض موظفي بعثة المراقبة الخاصة أضرت بشدة بسمعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفة: "ندعو قيادة المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليط الضوء على الوضع، وخصوصا إجراء تحقيق في كيفية تسليم البيانات من الوسائل التقنية التابعة لبعثة المراقبة الخاصة إلى الجانب الأوكراني وتحديد الجهات التي أمرت بذلك".

ويأتي ذلك بعد منع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من مواصلة أنشطتها في أراضيهما، وتوقيفهما عددا من مراقبي البعثة، بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"