لابيد: العلاقات العربية الإسرائيلية "تردع" إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن تعميق التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول عربية "يرهب ويردع" أولا وقبل كل شيء إيران ووكلائها.

وفي تصريح على هامش "قمة النقب" التي عقدت يوم أمس الأحد، قال لابيد: "نكتب التاريخ هنا ونؤسس لبنية جديدة قائمة على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والاستخبارات"، معتبرا أن "إيران لديها بالتأكيد ما تخشاه".

هذا واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية إسرائيل وأربع دول عربية اجتماعا تاريخيا في صحراء النقب، يوم الاثنين متعهدين بتعزيز التعاون، الذي قالت إسرائيل إنه سيوصل رسالة قوية إلى إيران.

وجمعت المحادثات وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب التي قامت جميعها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 ووزير خارجية مصر الدولة التي أقامت سلاما رسميا مع إسرائيل منذ عام 1979.

المصدر: "أ ف ب"