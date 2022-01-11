مستشفيات أمريكية تسمح لموظفيها المصابين بكورونا بمواصلة العمل

اتخذت بعض المستشفيات الأمريكية خطوة استثنائية تمثلت بالسماح للممرضات والعاملين المصابين بكورونا بمواصلة العمل بحال كانت الأعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم مطلقا.

وهذه الخطوة هي ردة فعل على النقص الحاد في العاملين بالمستشفيات وأعباء العمل الثقيلة التي يسببها متحور "أوميكرون".

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وأعلنت السلطات الصحية في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن موظفي المستشفى الذين ثبتت إصابتهم ولكن لم تظهر عليهم أعراض يمكنهم مواصلة العمل.

وحذت بعض المستشفيات في ولايات رود آيلاند وأريزونا حذوها وأبلغت الموظفين أنه يمكنهم مواصلة العمل إذا لم تظهر عليهم أعراض أو كانت لديهم أعراض خفيفة فقط.

وتسبب متحور "أوميكرون" شديد العدوى والذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا في رفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى أكثر من 700 ألف إصابة يوميا في الولايات المتحدة في المتوسط، وهو ما حطم الرقم القياسي المسجل قبل عام.

ويبلغ عدد الأمريكيين الذين يعالجون من فيروس كورونا في المستشفيات نحو 108000 مصاب، وهو أقل بقليل من الذروة التي بلغت 124000 في يناير من العام الماضي.

العديد من المستشفيات حاليا ليست فقط مكدسة بالمصابين ولكنها تعاني من نقص حاد في العاملين بسبب إصابة الكثيرين منهم بكورونا.

المصدر: "أسوشيتد برس"