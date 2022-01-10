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جريحان و4 قتلى في حريق بمبنى سكني غرب طهران

أخبار العالم

جريحان و4 قتلى في حريق بمبنى سكني غرب طهران
AP
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أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ في إيران، اليوم الاثنين، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حريق في برج سكني في شارع التعاونية غرب طهران.

وقال مجتبى خالدي، إنه عند الساعة 1:24، تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في برج سكني، وعلى الأثر تم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف: "للأسف، أسفر هذا الحادث حتى الآن عن مقتل أربعة وجرح اثنين"، مشيرا إلى أن "أحد القتلى الأربعة، توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع وتوفي الثلاثة الآخرون بسبب الدخان".

المصدر: وكالة "إسنا"

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