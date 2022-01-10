بينها لبنان وكازاخستان وطالبان..ملفات إقليمية ودولية في تصريحات الخارجية الإيرانية

تطرقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إلى عدة ملفات على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكدة أن "طهران ترحب بأي حوار إقليمي بين دول المنطقة".

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وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة: "ندعو التحالف العربي إلى التخلي عن الطريق الخطأ، وندعو إلى إنهاء الأزمة (اليمنية) من خلال حوار يمني".

واعتبر زادة أن "التدخلات الخارجية تعد من الأسباب الرئيسية لتدهور الأوضاع في لبنان".

وأكمل في سياق آخر: "لسنا في مرحلة الاعتراف بحركة "طالبان"، ويتعين على الهيئة الحاكمة في كابل أن توفي بشروط هذا الاعتراف الدولي..إيران سبق وأن استضافت حوارات بين الأطراف الأفغانية"، لافتا إلى أن إيران "تعتبر زيارة وزير خارجية طالبان، مولوي أمير خان متقي، إلى طهران، زيارة موفقة".

كما شددت الخارجية الإيرانية على أنه "يجب على كوريا الجنوبية أن تدفع ديونها لطهران بصورة سريعة".

وأضاف سعيد خطيب زادة معلقا على الأوضاع في كازاخستان: "نأمل أن يتم حل الأمور في كازاخستان بطرق سلمية".

وتابع بخصوص ملف آخر: "توجد قائمة بأسماء المطلوبين (الإيرانيين) الذين نهبوا ثروات البلد ويقيمون في كندا، والحكومة الكندية ترفض تسليمهم لطهران".

المصدر: RT





