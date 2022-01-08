أردوغان يتفقد مركزا لرعاية الحيوانات في إسطنبول (صور)

زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، مركز تأهيل ورعاية الحيوانات الضالة في بلدية بيكوز، بالجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول.

واطلع الرئيس التركي من رئيس البلدية مراد أيدن والمسؤولين بالمركز على أعمال رعاية وتأهيل الحيوانات، حيث اهتم أردوغان بالكلب "مايلو" على وجه الخصوص.

المصدر: الأناضول