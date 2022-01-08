أردوغان يتفقد مركزا لرعاية الحيوانات في إسطنبول (صور)
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زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، مركز تأهيل ورعاية الحيوانات الضالة في بلدية بيكوز، بالجزء الآسيوي من مدينة اسطنبول.
واطلع الرئيس التركي من رئيس البلدية مراد أيدن والمسؤولين بالمركز على أعمال رعاية وتأهيل الحيوانات، حيث اهتم أردوغان بالكلب "مايلو" على وجه الخصوص.
الرئيس #أردوغان يتفقد مركزا لـ #رعاية_الحيوانات بـ #إسطنبول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 7, 2022
ويطلع على أعمال الخدمات المقدمة للحيوانات الضالة
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المصدر: الأناضول
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